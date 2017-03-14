Вице-спикер Госдумы заступился за мэра Усть-Кута. Ее пытаются снять из-за диагноза «шизофрения»

Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов выступил в защиту мэра Усть-Кутского района Иркутской области Тамары Климиной.

Избранную от партии ЛДПР Климину, как писала «Медуза», пытаются отстранить от должности из-за того, что она якобы больная шизофренией, хотя две экспертизы не подтвердили такой диагноз.

По словам Неверова, с Климиной «вот уже долгое время происходит весьма странная история, которая вызывает неприятное ощущение то ли расправы, то ли злой шутки».

По мнению вице-спикера Госдумы, в сложившейся ситуации «страдают жители Усть-Кутского района, поскольку, думаю, от таких мытарств любой человек, а тем более руководитель, не сможет сосредоточиться на своей работе».

«Пора бы уже поставить точку в этой истории. Если есть основания — примите решение. А если оснований нет, то оставьте человека в покое и дайте спокойно работать», — подчеркнул Неверов.