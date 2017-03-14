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Вице-спикер Госдумы заступился за мэра Усть-Кута. Ее пытаются снять из-за диагноза «шизофрения»

Сергей Неверов
10:01, 14 марта 2017
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Вице-спикер Госдумы, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов выступил в защиту мэра Усть-Кутского района Иркутской области Тамары Климиной.

Избранную от партии ЛДПР Климину, как писала «Медуза», пытаются отстранить от должности из-за того, что она якобы больная шизофренией, хотя две экспертизы не подтвердили такой диагноз.

По словам Неверова, с Климиной «вот уже долгое время происходит весьма странная история, которая вызывает неприятное ощущение то ли расправы, то ли злой шутки».

По мнению вице-спикера Госдумы, в сложившейся ситуации «страдают жители Усть-Кутского района, поскольку, думаю, от таких мытарств любой человек, а тем более руководитель, не сможет сосредоточиться на своей работе».

«Пора бы уже поставить точку в этой истории. Если есть основания — примите решение. А если оснований нет, то оставьте человека в покое и дайте спокойно работать», — подчеркнул Неверов.

Я не могу давать оценку работе правоохранительных органов и суда, но ничего хорошего в такой ситуации нет. Как минимум, с морально-этической точки зрения это выглядит некрасиво.

Сергей Неверов
Тамара Климина заняла пост мэра Усть-Кутского района в сентябре 2015 года. В выборах она участвовала как кандидат от ЛДПР и победила тогда с минимальным перевесом кандидата от «Единой России».
В марте 2016 года местные СМИ сообщили, что Климиной поставлен диагноз «шизофрения», в связи с чем она лишена допуска к секретным документам. Климина утверждает, что такая запись была сделана в ее медицинских документах в 2007 году по ошибке.
В декабре 2016 года прокуратура Усть-Кута обратилась в суд с требованием «досрочно прекратить полномочия мэра в связи с ее неспособностью осуществлять свои полномочия». Суд, по состоянию на момент написания новости, провел несколько заседаний, но решение пока не принял.
Климина в конце 2016 года пыталась вступить в «Единую Россию», однако городской политсовет партии ее кандидатуру не одобрил.

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