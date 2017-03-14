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В Екатеринбурге сотрудник ДПС забыл в кафе автомат Калашникова

РИА Новости
08:02, 14 марта 2017
Надежный источник

В Екатеринбурге полицейский забыл табельный автомат с полным боекомплектом в кафе, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сотрудник ДПС и его коллеги, рассказал Горелых, 13 марта во время дежурства зашли поесть в кафе на улице Онуфриева. После еды один из них забыл на стуле заряженный АКС-74У.

Табельный автомат обнаружил неработающий местный житель 1976 года рождения, забрал оружие и оставил записку с номером своего телефона, сообщил представитель пресс-службы. Оружие и все боеприпасы удалось вернуть, добавил он.

Управление по работе с личным составом ГУ МВД по региону проводит служебную проверку, по итогам которой, сообщил Горелых, будет дана оценка действий как сотрудников ДПС, допустившим утрату табельного оружия, так и их непосредственных руководителей.

«Такое ЧП с потерей табельного автомата на территории Свердловской области произошло впервые. Начальник регионального полицейского главка генерал-лейтенант Михаил Бородин поручил кадровому подразделению детально разобраться в ситуации и принять самые жесткие меры реагирования», — сказал Горелых.

РИА Новости

Автомат Калашникова, забытый сотрудником ДПС в кафе, вернул местный житель

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Автомат Калашникова, забытый сотрудником ДПС в кафе, вернул местный житель