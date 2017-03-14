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Основным кандидатом на должность представителя России при ООН назвали постпреда при НАТО Александра Грушко

РИА Новости
18:13, 14 марта 2017
Требует подтверждения

Основным кандидатом на место постоянного представителя России при ООН, вакантное после смерти Виталия Чуркина, является Александр Грушко, постпред России при НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников в Госдуме.

Двое собеседников агентства сообщили, что Грушко рассматривается «в числе основных», еще два человека подтвердили, что он основной кандидат на эту должность.

Имена других претендентов в публикации не приводятся.

В настоящее время обязанности постоянного представителя исполняет Петр Ильичев, занимающий должность первого заместителя постпреда.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в Кремле пока не определились с кандидатурой на должность постпреда.

РИА Новости
Постоянного представителя России при ООН назначает президент России по предложению главы МИДа после консультации с парламентом.
Дипломат Виталий Чуркин умер 20 февраля в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Официально причины его смерти не сообщаются; по имеющимся данным, у него мог случиться сердечный приступ. Он был постоянным представителем России при ООН с 2006 года.
Александру Грушко 61 год. Он выпускник МГИМО и работает в МИДе с 1977 года. Во второй половине 1990-х он возглавлял российские делегации на различных международных мероприятиях, связанных с контролем над вооружением и вопросами безопасности, позже был директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ, а с 2005 по 2012 год — замминистра иностранных дел. В 2012 году после ухода Дмитрия Рогозина в правительство возглавил постпредство РФ при НАТО.

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