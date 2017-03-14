Основным кандидатом на должность представителя России при ООН назвали постпреда при НАТО Александра Грушко

Основным кандидатом на место постоянного представителя России при ООН, вакантное после смерти Виталия Чуркина, является Александр Грушко, постпред России при НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников в Госдуме.

Двое собеседников агентства сообщили, что Грушко рассматривается «в числе основных», еще два человека подтвердили, что он основной кандидат на эту должность.

Имена других претендентов в публикации не приводятся.

В настоящее время обязанности постоянного представителя исполняет Петр Ильичев, занимающий должность первого заместителя постпреда.