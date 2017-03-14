Минкультуры исключило перемещение экспонатов из Исаакиевского собора до передачи здания РПЦ

Перемещение музейных экспонатов из Исаакиевского собора возможно только после того, как здание будет передано Русской православной церкви (РПЦ), сообщила пресс-служба министерства культуры.

«Перемещение музейных предметов, находящихся в Исаакиевском соборе <…> не может быть осуществлено до передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что перемещение экспонатов из собора, для хранения или экспонирования при оформлении временной выдачи, «относится к компетенции субъекта РФ — города Санкт-Петербург».