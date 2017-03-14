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Минкультуры исключило перемещение экспонатов из Исаакиевского собора до передачи здания РПЦ

Интерфакс
11:31, 14 марта 2017
Надежный источник

Перемещение музейных экспонатов из Исаакиевского собора возможно только после того, как здание будет передано Русской православной церкви (РПЦ), сообщила пресс-служба министерства культуры.

«Перемещение музейных предметов, находящихся в Исаакиевском соборе <…> не может быть осуществлено до передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что перемещение экспонатов из собора, для хранения или экспонирования при оформлении временной выдачи, «относится к компетенции субъекта РФ — города Санкт-Петербург».

Ранее РБК со ссылкой на источники в Минкультуры и федеральных чиновников сообщило, что власти Санкт-Петербурга попросили музей Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, которая в 2017 году придется на 16 апреля. К Пасхе, по данным издания, планируется приурочить передачу собора РПЦ.
Руководитель музея Исаакиевского собора Николай Буров сообщил РИА Новости, что пока не получал письменного распоряжения от властей Санкт-Петербурга о вывозе коллекции. По словам Бурова, только на конкурсные процедуры, необходимые для выбора страховщика и перевозчика экспозиции, потребуется не менее месяца.
Губернатор Санкт-Петербурга отдал распоряжение о подготовке передачи Исаакиевского собора РПЦ в конце декабря 2016 года. В Санкт-Петербурге прошли несколько акций протеста против передачи собора церкви. Это решение также обжаловано в суде, который приступил к рассмотрению иска 13 марта.

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