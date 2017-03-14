Минкультуры исключило перемещение экспонатов из Исаакиевского собора до передачи здания РПЦ
Перемещение музейных экспонатов из Исаакиевского собора возможно только после того, как здание будет передано Русской православной церкви (РПЦ), сообщила пресс-служба министерства культуры.
«Перемещение музейных предметов, находящихся в Исаакиевском соборе <…> не может быть осуществлено до передачи здания Исаакиевского собора в ведение РПЦ», — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что перемещение экспонатов из собора, для хранения или экспонирования при оформлении временной выдачи, «относится к компетенции субъекта РФ — города Санкт-Петербург».
Ранее РБК со ссылкой на источники в Минкультуры и федеральных чиновников сообщило, что власти Санкт-Петербурга попросили музей Исаакиевского собора вывезти все экспонаты до Пасхи, которая в 2017 году придется на 16 апреля. К Пасхе, по данным издания, планируется приурочить передачу собора РПЦ.
Руководитель музея Исаакиевского собора Николай Буров сообщил РИА Новости, что пока не получал письменного распоряжения от властей Санкт-Петербурга о вывозе коллекции. По словам Бурова, только на конкурсные процедуры, необходимые для выбора страховщика и перевозчика экспозиции, потребуется не менее месяца.
Губернатор Санкт-Петербурга отдал распоряжение о подготовке передачи Исаакиевского собора РПЦ в конце декабря 2016 года. В Санкт-Петербурге прошли несколько акций протеста против передачи собора церкви. Это решение также обжаловано в суде, который приступил к рассмотрению иска 13 марта.