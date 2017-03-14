Компания Бориса Ротенберга выиграла тендер на строительство новой сцены МДТ за два миллиарда рублей

Малый драматический театр, художественным руководителем которого более 30 лет является народный артист РФ и лауреат нескольких государственных премий Лев Додин, был создан в 1944 году в Ленинграде. В разные годы на сцене театра ставили спектакли режиссеры Юрий Дворкин, Генриетта Яновская и Кама Гинкас.