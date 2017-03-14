Компания Бориса Ротенберга выиграла тендер на строительство новой сцены МДТ за два миллиарда рублей
Компания «Трансепт групп» Бориса Ротенберга выиграла конкурс на достройку новой сцены Малого драматического театра (Театра Европы) в Санкт-Петербурге.
Стоимость контракта — 2,08 миллиарда рублей.
Как пишет «Фонтанка», компания была единственным участником конкурса.
Малый драматический театр, художественным руководителем которого более 30 лет является народный артист РФ и лауреат нескольких государственных премий Лев Додин, был создан в 1944 году в Ленинграде. В разные годы на сцене театра ставили спектакли режиссеры Юрий Дворкин, Генриетта Яновская и Кама Гинкас.
Новая сцена Малого драматического театра строится на Звенигородской улице в Санкт-Петербурге. В новое семиэтажное здание будет встроено историческое здание бывших казарм Семеновского полка. Строительством занималась компания «СтройСоюз СВ», но Минкульт в конце 2016 года расторг с ней контракт, объяснив это срывом сроков.