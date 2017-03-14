Глава Минфина: регионы намеренно делают ошибки в бюджетах, чтобы получить субсидии
Власти 27 российских регионов намеренно допустили ошибки в бюджетах, чтобы получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Об этом, сообщает РБК, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума научно-экспертного совета при спикере Совета Федерации.
Регионы, по словам Силуанова, указали в своих бюджетах «цифры, в которые сами не верили». Столь же далекие от реальности цифры, заявил министр финансов, регионы использовали и в своих бюджетных прогнозах.
«Зачем? Чтобы получить допфинансирование, из центра дополнительную финансовую помощь», — пояснил Силуанов.
На выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в 2017 году федеральный центр выделил 614,6 миллиарда рублей. Дополнительные средства направляются в бюджетные регионы в виде дотаций, например, в 2017 году регионы получат 40 миллиардов рублей на повышение оплаты труда бюджетников в рамках «майских указов» президента.