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Глава Минфина: регионы намеренно делают ошибки в бюджетах, чтобы получить субсидии

РБК
13:34, 14 марта 2017
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Власти 27 российских регионов намеренно допустили ошибки в бюджетах, чтобы получить дополнительное финансирование из федерального бюджета. Об этом, сообщает РБК, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума научно-экспертного совета при спикере Совета Федерации.

Регионы, по словам Силуанова, указали в своих бюджетах «цифры, в которые сами не верили». Столь же далекие от реальности цифры, заявил министр финансов, регионы использовали и в своих бюджетных прогнозах.

«Зачем? Чтобы получить допфинансирование, из центра дополнительную финансовую помощь», — пояснил Силуанов.

РБК
На выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в 2017 году федеральный центр выделил 614,6 миллиарда рублей. Дополнительные средства направляются в бюджетные регионы в виде дотаций, например, в 2017 году регионы получат 40 миллиардов рублей на повышение оплаты труда бюджетников в рамках «майских указов» президента.
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