ФАС обвинила Apple в координации цен на iPhone в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что представительство Apple в России — «Эпл Рус» — координировало цены на iPhone пятого и шестого поколений. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.
Предписание об устранении обнаруженных нарушений антимонопольного законодательства будет выпущено ФАС в течение 10 дней, добавил он.
«Эппл Рус» может оспорить решение в суде, сказал замглавы ФАС.
В отношении iPhone седьмого поколения проведенная проверка нарушений не выявила, добавил он.
В августе 2016 года ФАС завела дело на российское представительство Apple из-за координации цен на iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Apple обвинения отвергла. ФАС сообщила, что проверяет ценообразование на другие модели телефонов Apple.
Антимонопольное ведомство также завело дело о ценовом сговоре в отношении четырех компаний-дистрибьюторов iPhone в России. Продавцы также своей вины не признали.
В 2011 году ФАС обвинила МТС и «Вымпелком» (бренд «Билайн») в ценовом сговоре при продажах iPhone. Тогда операторов связи оштрафовали на 16 и 18 миллионов рублей. МТС и «Вымпелком» не признали обвинений в картельном сговоре.