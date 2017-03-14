ФАС обвинила Apple в координации цен на iPhone в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришла к выводу, что представительство Apple в России — «Эпл Рус» — координировало цены на iPhone пятого и шестого поколений. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Предписание об устранении обнаруженных нарушений антимонопольного законодательства будет выпущено ФАС в течение 10 дней, добавил он.

«Эппл Рус» может оспорить решение в суде, сказал замглавы ФАС.

В отношении iPhone седьмого поколения проведенная проверка нарушений не выявила, добавил он.