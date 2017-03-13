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Япония передала Малайзии отпечатки пальцев убитого брата Ким Чен Ына

The Star Online
06:42, 13 марта 2017
Требует подтверждения

Правоохранительные органы Японии передали Малайзии отпечатки пальцев Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына, и другую информацию, необходимую для установления личности.

По данным агентства Kyodo, на которое ссылается малайзийское издание The Star Online, речь идет об информации о Ким Чен Наме, полученной в 2001 году, когда он пытался въехать в Японию по поддельному паспорту. Ким Чен Нам тогда заявил, что целью его поездки является посещение «Диснейленда» в Токио.

Предполагается, что информация, переданная Японией, позволит подтвердить личность Ким Чен Нама, убитого в аэропорту Куала-Лумпура. В Малайзии он использовал документы, выданные на другое имя. Ближайшие родственники Ким Чен Нама отказались предоставить малайзийской полиции образцы ДНК, которые помогли бы его идентифицировать.

Официально власти Японии информацию о передаче Малайзии данных о брате лидера Северной Кореи комментировать отказались, сообщает ТАСС. «Идет следствие, и мы хотели бы уклониться от комментариев», — заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Содействие [малайзийской полиции] также оказывают США и другие страны, которые помогают в расследовании или предоставляют защиту членам семьи Ким Чен Нама (англ.яз.).

The Star Online
Ким Чен Нам — старший брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — был отравлен 12 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. По версии следствия, две женщины — гражданки Вьетнама и Индонезии — набросили ему на лицо платок с отравляющим веществом. От полученного отравления Ким Чен Нам скончался на пути в больницу.
Власти Малайзии подозревают, что Ким Чен Нам был отравлен по приказу властей Северной Кореи. КНДР, в свою очередь, объявила, что брат Ким Чен Ына умер от сердечного приступа.
После гибели Ким Чен Нама Малайзия объявила об отмене безвизового режима с Северной Кореей и выслала посла этой страны. КНДР в свою очередь объявила персоной нон грата посла Малайзии.

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