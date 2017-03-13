Володин создаст в Думе совет по развитию городов для обсуждения сноса хрущевок в Москве

Он подчеркнул, что совет, помимо прочего, займется вопросом сноса хрущевок в Москве, будет работать с экспертами. К работе совета Володин планирует привлечь представителей региональных парламентов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал создание совета по развитию городских территорий и общественных пространств. Консультативный орган будет организован под началом самого Володина.

«Мы планируем, что будущий Совет будет в том числе активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу „хрущевок“ в Москве, работать с экспертами», — пояснил председатель Госдумы.

Совет по развитию городских территорий станет уже вторым консультативным органом при Володине после совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.

10 марта в Госдуму внесли законопроект о программе «реновации» в Москве, которая предполагает снос почти восьми тысяч хрущевок. Документ, помимо прочего, предусматривает выселение жильцов через суд, если те своевременно не согласятся на предложенные им новые квартиры.