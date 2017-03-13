Володин создаст в Думе совет по развитию городов для обсуждения сноса хрущевок в Москве
Председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал создание совета по развитию городских территорий и общественных пространств. Консультативный орган будет организован под началом самого Володина.
Он подчеркнул, что совет, помимо прочего, займется вопросом сноса хрущевок в Москве, будет работать с экспертами. К работе совета Володин планирует привлечь представителей региональных парламентов.
«Мы планируем, что будущий Совет будет в том числе активно заниматься вопросами реализации поручения президента по сносу „хрущевок“ в Москве, работать с экспертами», — пояснил председатель Госдумы.
Совет по развитию городских территорий станет уже вторым консультативным органом при Володине после совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики.
10 марта в Госдуму внесли законопроект о программе «реновации» в Москве, которая предполагает снос почти восьми тысяч хрущевок. Документ, помимо прочего, предусматривает выселение жильцов через суд, если те своевременно не согласятся на предложенные им новые квартиры.
По словам одного из авторов законопроекта, единороса Николая Гончара, в первом чтении его примут в кратчайшие сроки.