Билеты на конференцию «Медузы» — от 7900 рублей15 марта цены вырастут!

В Париже начался новый суд над Карлосом Шакалом

Le Figaro
10:31, 13 марта 2017
Надежный источник

В Париже начались судебные заседания по делу о взрыве в аптеке в 1974 году, подозреваемым по которому проходит Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос Шакал.

Дело слушается тремя судьями. Процесс, как ожидается, займет три недели. Санчесу грозит пожизненное заключение.

Фотография аптеки, взорванной в 1974 году

Нападение на аптеку в районе Сен-Жермен произошло 15 сентября 1974 года. В помещение бросили гранату. Два человека погибли, еще 34 получили ранения.

Венесуэльский террорист Карлос Шакал уже дважды был приговорен к пожизненному заключению: за убийство полицейских в 1975 году и за серию взрывов в Париже и Марселе в 1982 и 1983 годах.
Террориста задержали в 1994 году в Судане. Сейчас ему 67 лет.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться