В Париже начался новый суд над Карлосом Шакалом
В Париже начались судебные заседания по делу о взрыве в аптеке в 1974 году, подозреваемым по которому проходит Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос Шакал.
Дело слушается тремя судьями. Процесс, как ожидается, займет три недели. Санчесу грозит пожизненное заключение.
🔴 FLASH - Ouverture du procès Carlos à Paris ➡️ https://t.co/U5TnTJliE2 pic.twitter.com/j23q9i5XSj— Le Figaro (@Le_Figaro) March 13, 2017
Нападение на аптеку в районе Сен-Жермен произошло 15 сентября 1974 года. В помещение бросили гранату. Два человека погибли, еще 34 получили ранения.
Венесуэльский террорист Карлос Шакал уже дважды был приговорен к пожизненному заключению: за убийство полицейских в 1975 году и за серию взрывов в Париже и Марселе в 1982 и 1983 годах.
Террориста задержали в 1994 году в Судане. Сейчас ему 67 лет.