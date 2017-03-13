В Париже начался новый суд над Карлосом Шакалом

В Париже начались судебные заседания по делу о взрыве в аптеке в 1974 году, подозреваемым по которому проходит Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос Шакал.

Дело слушается тремя судьями. Процесс, как ожидается, займет три недели. Санчесу грозит пожизненное заключение.

🔴 FLASH - Ouverture du procès Carlos à Paris ➡️ https://t.co/U5TnTJliE2 pic.twitter.com/j23q9i5XSj — Le Figaro (@Le_Figaro) March 13, 2017

Нападение на аптеку в районе Сен-Жермен произошло 15 сентября 1974 года. В помещение бросили гранату. Два человека погибли, еще 34 получили ранения.