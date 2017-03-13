В Иерусалиме вооруженный ножом палестинец напал на израильских полицейских

В Иерусалиме на территории Старого города вооруженный ножом палестинец напал на израильский полицейский патруль. Двое полицейских получили ранения. Они сумели застрелить нападавшего.

Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Нападавший опознан как 25-летний житель одного из пригородов Восточного Иерусалима. В рамках расследования дела задержаны четыре человека, проживавших с ним в одном районе.