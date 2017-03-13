В Госдуме проведут курсы для одномандатников. Пока они не понимают, как работать над законами

В Госдуме осенью 2017 года организуют курсы по законотворчеству, которые направлены в первую очередь на депутатов-одномандатников. Об этом рассказал источник «Ведомостей», близкий к руководству Думы.

Как рассказали изданию сами депутаты-одномандатники, пока они не очень понимают, с какой повесткой выступать в парламенте. «Когда я приезжаю в регион, там федеральную повестку не понимают. Чтобы удержаться на плаву, мне нужно приходить к избирателям с решением местных проблем, я этого сделать пока не могу», — рассказал один из единоросов, имя которого не называется.

При этом в руководстве Госдумы рассчитывают, что депутаты будут активно работать в регионах в период майских праздников — тогда на это выделят сразу шесть недель подряд.

Пока наибольшую активность при разработке законопроектов проявляют одномандатники-единоросы. Из 204 региональных депутатов «Единой России» 113 внесли хотя бы по одному законопроекту.