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Работодателям предложат налоговые льготы для агитации за новую систему пенсионных накоплений

Ведомости
06:03, 13 марта 2017
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Минфин и Центробанк решили привлечь работодателей к агитации системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Это следует из концепции законопроекта о новой накопительной системе, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Чтобы работодатели способствовали вовлечению граждан в систему, им предложат вычеты по налогу на прибыль — на сумму уплаченных работником взносов в ИПК. Причем вычет будет с повышающим коэффициентом — 3 процента первые шесть лет, а затем 6 процентов.

Предполагается, что система заработает с 2018 года. Тогда всем гражданам через работодателей предложат выбрать негосударственный пенсионный фонд и заключить с ним договор об ИПК. Ставку взносов можно будет выбрать — от нуля до 6 процентов от зарплаты. Тем, кто ничего не выберет, ставку в течение шести лет плавно поднимут до 6 процентов.

Пенсионные накопления, которые гражданин получил по старой системе, можно будет либо перевести в ИПК, либо преобразовать в баллы для начисления страховой (распределительной) пенсии. Если ничего не делать, накопления останутся на личном счете и будут выплачены по старой схеме вместе с пенсией.

Для создания ИПК предлагается учредить центрального администратора, с которым будут заключать договоры о накоплении.

Ранее стало известно, что Минфин и ЦБ рассматривают различные варианты стимулирования граждан для уплаты больших взносов в ИПК. В первой версии концепции сообщалось, что налоговую базу по НДФЛ можно будет уменьшить на тот же процент, который уплачивается в ИПК.
Затем Минэкономразвития предложило повышать ставку налога для тех, кто решил ничего не откладывать на пенсию. Тем, кто будет платить больше 6 процентов, налог, наоборот, снизят.

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