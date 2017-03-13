Работодателям предложат налоговые льготы для агитации за новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк решили привлечь работодателей к агитации системы (ИПК). Это следует из концепции законопроекта о новой накопительной системе, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст документа.

Чтобы работодатели способствовали вовлечению граждан в систему, им предложат вычеты по налогу на прибыль — на сумму уплаченных работником взносов в ИПК. Причем вычет будет с повышающим коэффициентом — 3 процента первые шесть лет, а затем 6 процентов.

Предполагается, что система заработает с 2018 года. Тогда всем гражданам через работодателей предложат выбрать негосударственный пенсионный фонд и заключить с ним договор об ИПК. Ставку взносов можно будет выбрать — от нуля до 6 процентов от зарплаты. Тем, кто ничего не выберет, ставку в течение шести лет плавно поднимут до 6 процентов.

Пенсионные накопления, которые гражданин получил по старой системе, можно будет либо перевести в ИПК, либо преобразовать в баллы для начисления страховой (распределительной) пенсии. Если ничего не делать, накопления останутся на личном счете и будут выплачены по старой схеме вместе с пенсией.

Для создания ИПК предлагается учредить центрального администратора, с которым будут заключать договоры о накоплении.