На Ставрополье столкнулись комбайн и «скорая помощь», пострадали пять человек
В Буденновском районе Ставрополья столкнулись комбайн и машина «скорой помощи». В результате пострадали пять человек — водитель автомобиля и четверо пациентов.
Столкновение произошло на мосту около населенного пункта Архангельское, сообщает «Ставрополье.TV».
По данным местного управления ГИБДД, у водителя сельскохозяйственной машины не было водительских прав для управления комбайном.
На Ставрополье комбайн столкнулся со скорой, есть пострадавшиеhttps://t.co/trWEQCv0x5 pic.twitter.com/nPEQ8NlWza— РИА Новости (@rianru) March 13, 2017