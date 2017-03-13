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На Ставрополье столкнулись комбайн и «скорая помощь», пострадали пять человек

Интерфакс
20:04, 13 марта 2017
Надежный источник

В Буденновском районе Ставрополья столкнулись комбайн и машина «скорой помощи». В результате пострадали пять человек — водитель автомобиля и четверо пациентов.

Столкновение произошло на мосту около населенного пункта Архангельское, сообщает «Ставрополье.TV».

По данным местного управления ГИБДД, у водителя сельскохозяйственной машины не было водительских прав для управления комбайном.

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