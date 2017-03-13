На Ставрополье столкнулись комбайн и «скорая помощь», пострадали пять человек

В Буденновском районе Ставрополья столкнулись комбайн и машина «скорой помощи». В результате пострадали пять человек — водитель автомобиля и четверо пациентов.

Столкновение произошло на мосту около населенного пункта Архангельское, сообщает «Ставрополье.TV».

По данным местного управления ГИБДД, у водителя сельскохозяйственной машины не было водительских прав для управления комбайном.