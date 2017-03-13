Москвича задержали за стрельбу холостыми из автомата Калашникова. Возбуждено дело о хулиганстве

Московские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из списанного автомата Калашникова, переделанного, чтобы вести огонь только холостыми патронами.

Задержанный, имя которого не приводится, стрелял в воздух около стриптиз-клуба «КлубNika» на Дербеневской улице.

Против мужчины завели уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным агентства «Москва», с него взяли обязательство о явке и отпустили. При себе у него также был переделанный под стрельбу холостыми пистолет ТТ.