Москвича задержали за стрельбу холостыми из автомата Калашникова. Возбуждено дело о хулиганстве
Московские полицейские задержали мужчину, который устроил стрельбу из списанного автомата Калашникова, переделанного, чтобы вести огонь только холостыми патронами.
Задержанный, имя которого не приводится, стрелял в воздух около стриптиз-клуба «КлубNika» на Дербеневской улице.
Против мужчины завели уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным агентства «Москва», с него взяли обязательство о явке и отпустили. При себе у него также был переделанный под стрельбу холостыми пистолет ТТ.