Казанский банк ограничил выдачу наличных. Ранее три банка в регионе лишились лицензий

Казанский банк «Спурт» ограничил выдачу наличных клиентам — физическим лицам суммой в 50 тысяч рублей.

По словам операциониста центрального офиса «Спурта», такое ограничение введено на понедельник, 13 марта. «Завтра — как скажет руководство», — сообщил корреспонденту «Интерфакса» представитель банка.

Ранее появились неофициальные сообщения о том, что «Спурт» столкнулся с финансовыми проблемами. Однако в пятницу, 10 марта, в головном офисе банка «Интерфакс» заверили, что «Спурт» не испытывает проблем и работает в нормальном режиме.

В субботу, 11 марта, «Спурт» объявил дополнительный выходной день, не став уточнять причины такого решения.