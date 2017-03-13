Казанский банк ограничил выдачу наличных. Ранее три банка в регионе лишились лицензий
Казанский банк «Спурт» ограничил выдачу наличных клиентам — физическим лицам суммой в 50 тысяч рублей.
По словам операциониста центрального офиса «Спурта», такое ограничение введено на понедельник, 13 марта. «Завтра — как скажет руководство», — сообщил корреспонденту «Интерфакса» представитель банка.
Ранее появились неофициальные сообщения о том, что «Спурт» столкнулся с финансовыми проблемами. Однако в пятницу, 10 марта, в головном офисе банка «Интерфакс» заверили, что «Спурт» не испытывает проблем и работает в нормальном режиме.
В субботу, 11 марта, «Спурт» объявил дополнительный выходной день, не став уточнять причины такого решения.
Банк «Спурт» по итогам 2016 года занял в рэнкинге «Интерфакс-100» 143-е место по размеру активов.
В марте 2017 года ЦБ отозвал лицензию у одной из крупнейших кредитных организаций Татарстана — Татфондбанка, занимавшего 42-е место в России по размеру активов. Одновременно лицензии лишились еще два татарстанских банка — Интехбанк (138-е место в России) и Анкор банк (233-е место в России.)
Аналитики международных рейтинговых агентств Standard & Poors и Fitch тогда сообщили РБК, что отзыв лицензии сразу у трех банков Татарстана может стать причиной нестабильности в региональном банковском секторе. Такая ситуация, по их словам, может привести к оттоку средств, а также к переводу активов в крупные федеральные банки.