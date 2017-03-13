Издателя еженедельника «Профиль» задержали за вымогательство у холдинга «Сумма»

В Москве задержан гендиректор издательского дома «ИДР-Формат» Евгений Фельдман, его подозревают в вымогательстве. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, Фельдман вымогал крупную сумму денег у представителей холдинга «Сумма». Суд отправил Фельдмана под домашний арест.

Издание «Лайф» сообщает, что Фельдмана задержали за вымогательство 200 тысяч долларов. По информации «Лайфа», глава «ИДР-Формат» обещал за эти деньги не публиковать порочащие сведения о холдинге.