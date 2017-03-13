Евросоюз продлил санкции против российских компаний и граждан

Европейский совет продлил санкции, введенные против физических и юридических лиц из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

Санкции продлены на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года.

На момент продления ограничительных мер, включающих запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, в санкционный список входят 150 человек и 37 организаций.