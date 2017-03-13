Евросоюз продлил санкции против российских компаний и граждан
Европейский совет продлил санкции, введенные против физических и юридических лиц из России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
Санкции продлены на шесть месяцев, до 15 сентября 2017 года.
На момент продления ограничительных мер, включающих запрет на въезд в ЕС и заморозку активов, в санкционный список входят 150 человек и 37 организаций.
Евросоюз в марте 2014 года ввел санкции против российских физических лиц и компаний, которых организация считает причастными к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.
Также ЕС ввел против РФ экономические санкции (они ранее были продлены до 31 июля 2017 года) и отдельные санкции в связи с присоединением к России Крыма и Севастополя, которые западные страны расценивают как аннексию (продлены до 23 июня 2017 года).
Аналогичные санкции ввели США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран. Россия ввела в ответ против этих стран продуктовое эмбарго; высшее руководство РФ неоднократно заявляло, что запрет на ввоз ряда товаров из этих стран благотворно влияет на развитие российского производства продуктов питания.