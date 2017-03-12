Великобритания при «Брекзите» потребует от ЕС 11 миллиардов долларов

Согласно документу, с которым удалось ознакомиться изданию, Великобритания имеет законное право не только отказаться от каких-либо выплат Брюсселю при «Брекзите», но и потребовать возврата принадлежащих ей средств у Европейского инвестиционного банка.

Об этом, сообщает The Sunday Times, говорится в правовом заключении, подготовленном по заказу правительства юристом Мартином Хоувом.

Власти Великобритании после запуска процедуры выхода из Евросоюза планируют потребовать возврата 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов евро), хранящихся на счетах Европейского инвестиционного банка.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза.

Предполагается, что Великобритания подаст заявление о выходе из ЕС в марте 2017 года.

Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.