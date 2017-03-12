Великобритания при «Брекзите» потребует от ЕС 11 миллиардов долларов
Власти Великобритании после запуска процедуры выхода из Евросоюза планируют потребовать возврата 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов евро), хранящихся на счетах Европейского инвестиционного банка.
Об этом, сообщает The Sunday Times, говорится в правовом заключении, подготовленном по заказу правительства юристом Мартином Хоувом.
Согласно документу, с которым удалось ознакомиться изданию, Великобритания имеет законное право не только отказаться от каких-либо выплат Брюсселю при «Брекзите», но и потребовать возврата принадлежащих ей средств у Европейского инвестиционного банка.
23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого подданные большинством голосов приняли решение о выходе из Евросоюза.
Предполагается, что Великобритания подаст заявление о выходе из ЕС в марте 2017 года.
Конкретные условия выхода не определены, они будут установлены на переговорах между Лондоном и странами ЕС, которые начнутся после официального заявления о выходе из Евросоюза и продлятся не более двух лет.
Представители властей стран, входящих в ЕС, в частности Германии, ранее заявили, что Великобритания при выходе из Евросоюза должна будет выплатить компенсацию. Размер компенсации в бюджет ЕС предварительно оценили в 60 миллиардов евро. Британские юристы, как сообщала в начале марта The Times, пришли к выводу, что законных оснований для выплаты такой компенсации нет.