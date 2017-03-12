Российские авиакомпании изменили расписание полетов в Берлин из-за забастовки в аэропортах

«Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» изменили расписание своих рейсов из-за забастовки сотрудников аэропортов в Берлине.

Так, на сайте «Аэрофлота» сообщается, что в понедельник, 13 марта, рейсы SU2312/2313, а также SU2316/2317 будут выполнены из Москвы вместо Берлина в Дрезден и обратно.

Рейсы SU2684/2685, SU2312/2313, SU2318/2319, запланированные на 13 марта, отменяются. Пассажиры, купившие на них билеты, будут отправлены другими рейсами «Аэрофлота» между Москвой и Берлином и Дрезденом.

«Обращаем ваше внимание, что „Аэрофлот“ не обеспечивает доставку пассажиров наземным транспортом из Дрездена в Берлин и обратно», — говорится в сообщении.

Также 13 марта отменены рейсы из Санкт-Петербурга в Берлин дочерней компании «Аэрофлота» — «России».