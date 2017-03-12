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Российские авиакомпании изменили расписание полетов в Берлин из-за забастовки в аэропортах

Аэрофлот
17:45, 12 марта 2017
Надежный источник

«Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» изменили расписание своих рейсов из-за забастовки сотрудников аэропортов в Берлине.

Так, на сайте «Аэрофлота» сообщается, что в понедельник, 13 марта, рейсы SU2312/2313, а также SU2316/2317 будут выполнены из Москвы вместо Берлина в Дрезден и обратно. 

Рейсы SU2684/2685, SU2312/2313, SU2318/2319, запланированные на 13 марта, отменяются. Пассажиры, купившие на них билеты, будут отправлены другими рейсами «Аэрофлота» между Москвой и Берлином и Дрезденом.

«Обращаем ваше внимание, что „Аэрофлот“ не обеспечивает доставку пассажиров наземным транспортом из Дрездена в Берлин и обратно», — говорится в сообщении.

Также 13 марта отменены рейсы из Санкт-Петербурга в Берлин дочерней компании «Аэрофлота» — «России».

Забастовка сотрудников наземных служб двух аэропортов Берлина — Тегель и Шенефельд — должна начаться 13 марта в 03:00 по Гринвичу — 06:00 по Москве. Забастовка, по словам ее организаторов, продлится 25 часов, сообщает Reuters.
Профсоюз Verdi, представляющий интересы работников наземных служб берлинских аэропортов, требует повышения оплаты труда с 11 до 12,8 евро в час. Работодатели готовы поднять зарплату на 10 евроцентов в час.
Предыдущая 25-часовая забастовка сотрудников наземных служб аэропортов, начавшаяся ранним утром в пятницу, 10 марта, привела к отмене почти 700 рейсов в берлинском авиаузле.
Среди авиакомпаний, использующих аэропорты Тегель и Шенефельд, Lufthansa, Air Berlin, easyJet и Ryanair, которые также затронет забастовка.
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