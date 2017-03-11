В Казани на митинге вкладчиков Татфондбанка задержан лидер местного отделения «Парнас»
В Казани полиция задержала лидера татарстанского отделения партии «Парнас» Марселя Шамсутдинова. Как сообщили в республиканском МВД, его подозревают в участии в несанкционированном митинге вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка, который прошел 4 марта.
Шамсутдинов был задержан на новой акции вкладчиков в казанском парке, прошедшей 11 марта. Вместе с ним полиция задержала одного из лидеров движения вкладчиков Александру Юманову.
Как передает «Интерфакс», против Шамсутдинова составили протокол об организации массового мероприятия, в ходе которого нарушался общественный порядок. Его отпустили, обязав явиться в суд 13 марта. Юманову также отпустили, составив протокол в связи с акцией 4 марта.
Татфондбанк и Интехбанк лишились лицензии ЦБ 3 марта. На следующий день у здания правительства Татарстана прошла акция вкладчиков, в которой приняли участия около ста человек.
Шамсутдинов и Юманова были одними из участников, с кем согласился побеседовать премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков. Они предъявили руководству республики ультиматум с требованием вернуть банкам лицензии, а вкладчикам — их деньги. В противном случае активисты пообещали добиться отставки главы Татарстана Рустама Минниханова.