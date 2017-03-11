СК возбудил уголовное дело после крушения в Стамбуле вертолета с россиянами
Следственный комитет возбудил уголовное дело после катастрофы вертолета в Стамбуле, в которой погибли четверо россиян. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности полетов.
Сейчас следователи ищут родственников погибших. Как ожидается, 12 марта в Россию доставят тела пассажиров вертолета.
Катастрофа в Стамбуле произошла утром 10 марта. Вертолет Sikorsky S-76 упал почти сразу после вылета из аэропорта имени Ататюрка. На борту находились семь человек, все они погибли.
В холдинге Eczacibasi, которому принадлежал вертолет, рассказали, что на нем летели российские партнеры компании Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган.