СК возбудил уголовное дело после крушения в Стамбуле вертолета с россиянами

Следственный комитет возбудил уголовное дело после катастрофы вертолета в Стамбуле, в которой погибли четверо россиян. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности полетов.

Сейчас следователи ищут родственников погибших. Как ожидается, 12 марта в Россию доставят тела пассажиров вертолета.