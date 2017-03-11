Бобровский пропустил три шайбы от «Баффало» после трех подряд игр всухую

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прервал серию матчей, сыгранных всухую. Вечером 10 марта в игре с «Баффало Сэйбрз» он пропустил три шайбы. «Коламбус» выиграл встречу со счетом 4:3.

До этого Бобровский три матча подряд отражал все броски по своим воротам, сухая серия россиянина продлилась 182 минуты. Для вратарей «Коламбуса» это второй результат в истории после Стива Мэйсона.

Победа в игре с «Баффало» стала для Бобровского 36-й в сезоне НХЛ, по этому показателю он вышел на первое место среди голкиперов, опередив Девана Дубника из «Миннесота Уайлд».

Для «Коламбуса» победа также стала рекордной, до этого команда выигрывала 43 матча только в сезоне 2013/2014.