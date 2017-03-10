Владелец «дворца Путина» перевел под свой контроль устричную ферму напротив комплекса

Александр Пономаренко, владеющий комплексом в Геленджике, известным как «дворец Путина», стал единственным собственником устричной фермы «Южная цитадель», которая занимает тысячу гектаров акватории Черного моря поблизости. Как сообщают «Ведомости», соответствующие изменения были внесены в реестр юрлиц 3 марта 2017 года.

Связаться с самим Пономаренко изданию не удалось, но источник в управлении Росрыболовства рассказал «Ведомостям», что ферма уже выращивает мидий и устриц. По его словам, это сугубо коммерческий проект.