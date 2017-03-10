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Василий Березуцкий ушел из сборной России

Российский футбольный союз
14:17, 10 марта 2017
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Защитник ЦСКА Василий Березуцкий заявил, что приостанавливает выступления за сборную России по футболу. Об этом сообщает Российский футбольный союз.

Березуцкий сообщил, что решение «далось ему очень непросто», поскольку он выступал за национальную команду с 2003 года, «всегда с удовольствием приезжал в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищает честь страны».

«Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА», — сказал Березуцкий.

Главный тренер команды Станислав Черчесов заявил, что убежден, что Березуцкий «в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России».

«Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем», — рассказал Черчесов.

Василию Березуцкому 34 года. Как и его брат-близнец Алексей, он начал выступать за сборную Россию в 2003 году — тогда командой руководил Валерий Газзаев, главный тренер ЦСКА, где играли Березуцкие.
Березуцкий провел за сборную 101 матч. На чемпионате Европы 2016 года он выводил сборную Россию на поле в качестве капитана. Последней игрой с его участием стала товарищеская игра против Коста-Рики в октябре 2016 года (тогда россияне проиграли 3:4). 
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