В тюрьме в Ульяновске 32 человека нанесли себе порезы. ФСИН сообщила лишь о нескольких осужденных

В тюрьме в Ульяновске 32 осужденных 2 марта нанесли себе порезы. Об этом сообщается на сайте уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Предотвращение сотрудниками тюрьмы попыток одного из осужденных причинить самоповреждения спровоцировало еще 32 человека нанести себе порезы», — сказано в сообщении. Всем им была оказана медицинская помощь, двое были направлены в медсанчасть.

2 марта издание «Ульяновские лица» написало о бунте, в ходе которого «20 человек вскрыло вены, а один — воткнул в горло гвоздь», но назвало другое городское учреждение — исправительную колонию № 3.

Региональное управление ФСИН сообщило о происшествии 3 марта, однако упомянуло о попытке лишь «нескольких» заключенных нанести себе увечья. Ведомство утверждало, что инцидент спровоцировали трое заключенных, которые отказывались проследовать из штрафного изолятора в свои камеры.

Один из них «вел себя демонстративно, высказывая намерения совершения акта членовредительства»; после применения к нему силы он «стал призывать других осужденных к противодействию и неповиновению, что послужило поводом совершения несколькими осужденными актов членовредительства», сообщали в ФСИН.