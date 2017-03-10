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В Швеции россиянина арестовали по делу о поставках оборудования в Азербайджан и Россию

Новая газета
13:25, 10 марта 2017
Надежный источник

Стокгольмский городской суд арестовал россиянина, который работает в шведском отделении компании Bombardier. Он подозревается во взяточничестве.

Как сообщает «Новая газета», дело против россиянина, имя которого не раскрывается, было начато после совместной публикации издания и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам «Панамского архива».

В своем расследовании газета рассказывала о сомнительных сделках при поставке для российских и азербайджанских железных дорог систем управления стрелками и сигналами Bombardier. Сообщалось, что российская «дочка» шведской компании работала с офшорами, которые связаны с Алексеем Крапивиным — сыном одного из соратников бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

На просьбу прокомментировать поставки оборудования своему же российскому подразделению через систему офшоров в Bombardier ничего не ответили.

«Панамский архив» — массив данных, опубликованный в мае 2016 года Международным консорциумом журналистов-расследователей. Это база о 200 тысячах офшоров, которые работали с панамским регистратором Mossack Fonseca.
В архиве, помимо прочего, содержатся данные о фирмах друга российского президента Сергея Ролдугина. Через его компании, если верить отчетам, прошли миллиарды долларов, хотя сам Ролдугин — неизвестный в широких кругах виолончелист из Санкт-Петербурга.
Сам президент Владимир Путин после публикации этих сведений заявил, что Ролдугин ведет бизнес, но зарабатывает совсем немного. А все деньги, по словам Путина, тот тратит на музыкальные инструменты.

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