В Швеции россиянина арестовали по делу о поставках оборудования в Азербайджан и Россию

Стокгольмский городской суд арестовал россиянина, который работает в шведском отделении компании Bombardier. Он подозревается во взяточничестве.

Как сообщает «Новая газета», дело против россиянина, имя которого не раскрывается, было начато после совместной публикации издания и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по материалам «Панамского архива».

В своем расследовании газета рассказывала о сомнительных сделках при поставке для российских и азербайджанских железных дорог систем управления стрелками и сигналами Bombardier. Сообщалось, что российская «дочка» шведской компании работала с офшорами, которые связаны с Алексеем Крапивиным — сыном одного из соратников бывшего главы РЖД Владимира Якунина.

На просьбу прокомментировать поставки оборудования своему же российскому подразделению через систему офшоров в Bombardier ничего не ответили.