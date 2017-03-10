В ФБР рассказали о «странных связях» Трампа с российским банком

Служба контрразведки ФБР продолжает расследование связей окружения Дональда Трампа с Россией. В частности, как сообщает со ссылкой на собственные источники CNN, сотрудники ведомства изучают возможные контакты компании 45-го президента США с российским банком.

Сообщения о регулярной электронной переписке между Trump Organization и сервером российского банка появились летом 2016 года. После нескольких недель расследования в ФБР заявили, что от Альфа-банка в организацию Трампа, скорее всего, приходили реклама и спам.

Однако источники в ФБР заявили CNN, что расследование не было прекращено, и управление до сих пор выявляет «странные связи» между Trump Organization и Россией.

При этом собеседники CNN отказались уточнить, о каких именно связях идет речь. Издание выяснило только, что речь не идет о проверке серверов Trump Organization по Закону о надзоре за иностранными разведками — по крайней мере, соответствующего судебного ордера выдано не было.