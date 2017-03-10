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Терри Гиллиам начал съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота». К работе над проектом он приступил в 1998 году

IndieWire
15:21, 10 марта 2017
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Режиссер Терри Гиллиам начал съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота», к работе над которым он приступил в 1998 году. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на источник, близкий к съемочной группе.

По данным издания, съемки начались на этой неделе. За несколько дней до этого испанская актриса Росси де Пальма, участвующая в проекте с 2000 года, опубликовала в инстаграме обложку сценария фильма с комментарием «Наконец-то».

FinallyHereWeAre ✨🎬✨ #themanwhokilleddonquixote love you #TerryGilliam ❤

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IndieWire пишет, что главные роли в фильме исполняют Адам Драйвер (сериал «Девочки», «Патерсон», седьмой эпизод «Звездных войн») и Джонатан Прайс («Пираты Карибского моря», его Воробейшество из «Игры престолов»). 

Драйвер играет топ-менеджера из рекламного бизнеса по имени Тоби, который оказывается в испанской деревне, где он в молодости снял фильм про Дон Кихота. Как следует из публикаций о фильме, Тоби попадает в XVII век, где встречается с Дон Кихотом (его играет Прайс). В картине также снимаются, по данным IMDb, Ольга Куриленко и Стеллан Скарсгард.

Терри Гиллиам начал работу над фильмом «Человек, который убил Дон Кихота» в 1998 году. В сентябре 2000-го начались съемки — тогда Дон Кихота должен был играть Жан Рошфор, а Тоби — Джонни Депп. По множеству причин, в том числе из-за болезни Рошфора и повредившего аппаратуру наводнения, в ноябре работу над фильмом прекратили. Этому этапу работы посвящена документальная лента «Затерянные в Ла-Манче».
В дальнейшем сообщения о возобновлении работы над фильмом появлялись в СМИ неоднократно (об этом говорил и сам Гиллиам). В 2015 году режиссер заключил договор о сотрудничестве с Amazon Studios; участие компании официально подтверждено не было, но Гиллиам заявлял в интервью, что компания заинтересована в работе именно над этим фильмом.
Последний раз о начале съемок объявляли осенью 2016 года. Тогда роль Дон Кихота должен был играть коллега Гиллиама по труппе «Монти Пайтон» Майкл Пэлин. За несколько дней до начала работы Гиллиам объявил, что из-за проблем с финансированием съемки откладываются.
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