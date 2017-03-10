Терри Гиллиам начал съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота». К работе над проектом он приступил в 1998 году

Режиссер Терри Гиллиам начал съемки фильма «Человек, который убил Дон Кихота», к работе над которым он приступил в 1998 году. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на источник, близкий к съемочной группе.

По данным издания, съемки начались на этой неделе. За несколько дней до этого испанская актриса Росси де Пальма, участвующая в проекте с 2000 года, опубликовала в инстаграме обложку сценария фильма с комментарием «Наконец-то».

FinallyHereWeAre ✨🎬✨ #themanwhokilleddonquixote love you #TerryGilliam ❤ A post shared by rossydpalma (@rossydpalma) on Feb 27, 2017 at 2:55am PST

IndieWire пишет, что главные роли в фильме исполняют Адам Драйвер (сериал «Девочки», «Патерсон», седьмой эпизод «Звездных войн») и Джонатан Прайс («Пираты Карибского моря», его Воробейшество из «Игры престолов»).

Драйвер играет топ-менеджера из рекламного бизнеса по имени Тоби, который оказывается в испанской деревне, где он в молодости снял фильм про Дон Кихота. Как следует из публикаций о фильме, Тоби попадает в XVII век, где встречается с Дон Кихотом (его играет Прайс). В картине также снимаются, по данным IMDb, Ольга Куриленко и Стеллан Скарсгард.