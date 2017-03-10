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СК возобновил дело о нападении на журналистов и правозащитников в Ингушетии

СПЧ при президенте РФ
13:23, 10 марта 2017
Надежный источник

Управление СК РФ по Ингушетии возобновило расследование уголовного дела о нападении на микроавтобус с журналистами и правозащитниками, которое произошло на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года.

Руководство управления отменило решение следователя о приостановке расследования, сообщили в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Как следует из сообщения, об этом стало известно на встрече членов СПЧ с руководством управления. Правозащитники организовали ее, чтобы выяснить, «что следственным органам удалось сделать за прошедший год».

Членам Совета рассказали, что сотрудниками правоохранительных органов были опрошены более 160 свидетелей, сделаны многочисленные экспертизы, проведены осмотры и многие другие оперативно-розыскные мероприятия. 

СПЧ при президенте РФ
Вечером 9 марта 2016 года в Ингушетии неизвестные напали на микроавтобус, в котором журналисты и правозащитники из Комитета по предотвращению пыток ехали в Чечню. Нападавшие вытащили пассажиров и водителя из автобуса, избили их, а машину подожгли.
После нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве, разбое, уничтожении имущества и воспрепятствовании работе журналиста. В феврале 2017 года стало известно, что расследование приостановлено в связи с тем, что не были установлены личности нападавших. Также выяснилось, что на месте происшествия не работала ни одна камера видеонаблюдения.

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