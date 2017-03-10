СК возобновил дело о нападении на журналистов и правозащитников в Ингушетии
Управление СК РФ по Ингушетии возобновило расследование уголовного дела о нападении на микроавтобус с журналистами и правозащитниками, которое произошло на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года.
Руководство управления отменило решение следователя о приостановке расследования, сообщили в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).
Как следует из сообщения, об этом стало известно на встрече членов СПЧ с руководством управления. Правозащитники организовали ее, чтобы выяснить, «что следственным органам удалось сделать за прошедший год».
Членам Совета рассказали, что сотрудниками правоохранительных органов были опрошены более 160 свидетелей, сделаны многочисленные экспертизы, проведены осмотры и многие другие оперативно-розыскные мероприятия.