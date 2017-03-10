СК возобновил дело о нападении на журналистов и правозащитников в Ингушетии

Управление СК РФ по Ингушетии возобновило расследование уголовного дела о нападении на микроавтобус с журналистами и правозащитниками, которое произошло на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года.

Руководство управления отменило решение следователя о приостановке расследования, сообщили в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ).

Как следует из сообщения, об этом стало известно на встрече членов СПЧ с руководством управления. Правозащитники организовали ее, чтобы выяснить, «что следственным органам удалось сделать за прошедший год».