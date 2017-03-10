Путин пообещал снять запрет на работу в России граждан Турции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в «самое ближайшее» отменит запрет на работу в России граждан Турции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это произойдет в самое ближайшее время. Этот вопрос носит чисто технический характер», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Речь, по словам Путина, идет в том числе о «турецких строительных рабочих», которым, по его словам, было запрещено выдавать рабочие визы. В указе о введении санкций против Турции шла речь о запрете российским работодателям нанимать работников из Турции.

Говоря об ослаблении визового режима в целом, Путин заявил, что стороны «будут продолжать решать» этот вопрос, однако для этого необходимо «обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на обеих территориях».