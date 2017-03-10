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Путин пообещал снять запрет на работу в России граждан Турции

Интерфакс
16:50, 10 марта 2017
Надежный источник

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в «самое ближайшее» отменит запрет на работу в России граждан Турции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это произойдет в самое ближайшее время. Этот вопрос носит чисто технический характер», — заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Речь, по словам Путина, идет в том числе о «турецких строительных рабочих», которым, по его словам, было запрещено выдавать рабочие визы. В указе о введении санкций против Турции шла речь о запрете российским работодателям нанимать работников из Турции.

Говоря об ослаблении визового режима в целом, Путин заявил, что стороны «будут продолжать решать» этот вопрос, однако для этого необходимо «обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на обеих территориях».

Россия ввела санкции против Турции в ноябре 2015 года — после того, как турецкие истребители сбили российский бомбардировщик на границе Турции и Сирии, что привело к гибели двоих российских военных. РФ запретила продавать в Турцию туристические путевки, ограничила наём турецких рабочих и запретила ввоз ряда товаров.
Летом 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился начать работу над снятием санкций. Процесс восстановления отношений между странами начался после того, как Эрдоган направил Путину письмо с извинениями (по версии турецкой стороны — с сожалениями) в связи с крушением бомбардировщика.

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