Мутко исключили из списка кандидатов в совет ФИФА
Вице-премьер российского правительства и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко был отстранен от переизбрания в совет ФИФА. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Associated Press.
По информации агентства, причиной стала должность Мутко в правительстве, поскольку ФИФА ужесточила критерии невмешательства государственных органов в дела организации.
Мутко был одним из пяти кандидатов на четыре места европейских стран в совете. Теперь на выборах 5 апреля будут представлены только представители Венгрии, Исландии, Черногории и Кипра.
Обновление. Мутко заявил, что Россия найдет способ сохранить представительство в руководящих органах ФИФА.
Виталия Мутко избрали в совет ФИФА в 2009 году. Причем в тот же день ФИФА приняла новые правила о противодействии государственному вмешательству, которые применили против вице-премьера сейчас. Мутко может обжаловать решение в спортивном арбитраже.
Источники AP никак не связывают решение с ФИФА с возможной причастностью Мутко к допинговому скандалу в российском спорте. Расследование этих подозрений ведет Всемирное антидопинговое агентство, после публикаций которого Мутко уволили с должности главы Минспорта и сделали вице-премьером.