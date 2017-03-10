Мутко исключили из списка кандидатов в совет ФИФА

Вице-премьер российского правительства и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко был отстранен от переизбрания в совет ФИФА. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает Associated Press.

По информации агентства, причиной стала должность Мутко в правительстве, поскольку ФИФА ужесточила критерии невмешательства государственных органов в дела организации.

Мутко был одним из пяти кандидатов на четыре места европейских стран в совете. Теперь на выборах 5 апреля будут представлены только представители Венгрии, Исландии, Черногории и Кипра.

Обновление. Мутко заявил, что Россия найдет способ сохранить представительство в руководящих органах ФИФА.