К бывшему директору московской школы № 57 пришли с обыском

Следователи провели обыск в квартире бывшего директора московской школы № 57 Сергея Менделевича. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что у Менделевича «были изъяты материалы, необходимые для дальнейшего расследования уголовного дела» о совращении несовершеннолетнего, по которому проходит бывший преподаватель школы Борис Меерсон.

Каков статус Менделевича в этом уголовном деле, не уточняется. По словам источника «Ленты.ру», следствие проверяет сведения о том, что «руководство школы было в курсе „теневой“ стороны учебы, в том числе сексуальных отношений педагогов и учеников, а также фактов употребления наркотиков в помещениях учебного заведения».