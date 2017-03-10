Феминистки, разославшие фотоколлаж: Мы помогли раскрутить акцию наших коллег

Анонимные феминистки, которые сделали фотоколлаж с баннером на башне Кремля, впервые объяснили, зачем они выдали монтаж за реальную фотографию. В опубликованном в «Новой газете» заявлении говорится, что таким образом они помогли раскрутить акцию своих коллег.

8 марта около Кремля прошла акция феминисток под лозунгами «Мужчины, вон из Кремля», «200 лет мужчины у власти. Долой!» Участницы были задержаны полицией. Главной фотографией с акции стал снимок с баннером на Угловой Арсенальной башне. Впоследствии выяснилось, что это была не настоящая фотография, а фотомонтаж. Организаторы рассказали, что эту картинку прислали их анонимные соратницы.

В заявлении анонимных феминисток говорится, что они убедили всех, что залезут на башню, но изначально не собирались этого делать. В результате, как пишут феминистки, им удалось разыграть не только ФСО, но и прессу, которая поверила в их вброс: «Вы думали, что гнать пургу может только власть?»