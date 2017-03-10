«Дождь»: Евгению Чудновец не выпускали из студии «Первого канала», чтобы она не дала интервью Ксении Собчак

Редакторы Первого канала не давали Евгении Чудновец и ее мужу покинуть студию после съемок передачи «Мужское/Женское», чтобы она не поехала на телеканал «Дождь» давать интервью Ксении Собчак. Об этом «Дождю» рассказала юрист Виталина Панькова, которая также участвовала в записи.

Панькова утверждает, что один из редакторов сказал: «Мы костьми ляжем, чтобы вы не попали на эфир „Дождя“». Сотрудники Первого якобы оскорбляли участников передачи и угрожали им. Позже участников съемок посадили в машину и отвезли в гостиницу, рассказала Панькова.

В публикации также утверждается, что во время съемок редакторы увидели, как Чудновец переписывается с корреспондентом «Дождя», после чего «незаметно достали у нее из кармана телефон». По словам источника «Медузы» на Первом канале, редакторы программы утверждают, что не брали телефон Чудновец и не задерживали ее.

Присутствовавшая на съемках Мария Баронова из «Открытой России» рассказала «Медиазоне», что «продюсер забрала у Чудновец телефон, потому что та переписывалась и мешала аппаратуре работать». По ее словам, это была «единственная ситуация [на съемках], которая хоть как-то напоминала конфликтную»; на эфир «Дождя» Чудновец не попала, поскольку съемки передачи затянулись.

Шеф-редактор программы «Мужское/женское» Оксана Шульга заявила «Дождю», что Чудновец подписала с Первым каналом эксклюзивный контракт (он предполагает, что она не будет давать интервью другим телеканалам). Информацию о попытке задержать участников съемки она не подтвердила.

Ведущий передачи Александр Гордон заявил, что ему ничего не известно о случившемся.