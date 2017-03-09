В Краснодаре активиста посадили на 10 суток за коллаж с Путиным и свастикой, опубликованный в 2012 году

В Краснодаре суд приговорил к десяти суткам ареста оппозиционного активиста Алексея Мандригелю за публикацию в 2012 году на странице «ВКонтакте» коллажа с изображением президента РФ Владимира Путина и свастики.

Административное дело на активиста было заведено по статье «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП).

Как сообщало издание «Голос Кубани», дело было заведено декабре 2016 года, однако информация о размещении активистов в сети «экстремистских материалов» была у полицейских в феврале 2015 года.

По мнению адвоката Мандригели Михаила Беньяша, это может свидетельствовать о том, что изначально полицейские хотели привлечь активиста к уголовной ответственности за экстремизм, но потом «плюнули и стали разрабатывать административку».