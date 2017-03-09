Таиланд отключил передатчик «Би-би-си». Против редакции идет расследование за материал о короле
Радиослужба «Би-би-си» объявила о закрытии передающей станции в Таиланде, которая работала в коротковолновом диапазоне. В британской корпорации рассказали, что им не удалось договориться с властями страны о продлении разрешения на работу.
Отмечается, что «Би-би-си» будет развивать вещание в FM-диапазоне, а также присутствие через интернет и в телеэфире. Закрытие коротковолнового передатчика может привести к увольнению до 45 сотрудников.
«Мы сожалеем, что нам не удалось достичь соглашения с правительством Таиланда, которое позволило бы использовать передатчик для распространения достоверных и объективных новостей слушателям в этом регионе», — говорится в заявлении «Би-би-си».
Сама передающая станция прекратила вещание с 1 января 2017 года, когда истек срок предыдущего соглашения с руководством Таиланда.
«Несмотря на длительные переговоры, нам не удалось достичь соглашения о возобновлении эфира. Учитывая финансовые ограничения „Би-би-си“, мы решили закрыть передающую станцию», — заявили в корпорации.