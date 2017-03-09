Таиланд отключил передатчик «Би-би-си». Против редакции идет расследование за материал о короле

The Washington Post
07:20, 9 марта 2017
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Радиослужба «Би-би-си» объявила о закрытии передающей станции в Таиланде, которая работала в коротковолновом диапазоне. В британской корпорации рассказали, что им не удалось договориться с властями страны о продлении разрешения на работу.

Отмечается, что «Би-би-си» будет развивать вещание в FM-диапазоне, а также присутствие через интернет и в телеэфире. Закрытие коротковолнового передатчика может привести к увольнению до 45 сотрудников.

«Мы сожалеем, что нам не удалось достичь соглашения с правительством Таиланда, которое позволило бы использовать передатчик для распространения достоверных и объективных новостей слушателям в этом регионе», — говорится в заявлении «Би-би-си».

Сама передающая станция прекратила вещание с 1 января 2017 года, когда истек срок предыдущего соглашения с руководством Таиланда.

«Несмотря на длительные переговоры, нам не удалось достичь соглашения о возобновлении эфира. Учитывая финансовые ограничения „Би-би-си“, мы решили закрыть передающую станцию», — заявили в корпорации.

The Washington Post
Отключенный передатчик вещал на Восточную Азию. Его переместили в Таиланд из Гонконга, который передали Китаю в 1997 году.
«Би-би-си» и ее журналисты подвергались критике со стороны властей Таиланда за освещение событий в стране. В конце 2016 года правительство заблокировало доступ к заметке «Би-би-си» о новом короле Таиланда Махе Вачиралонгкорне. Местного активиста судят за репост этого материала, полиция также начала расследование против самой «Би-би-си».
В феврале 2017 года также стало известно об уголовном деле против журналиста «Би-би-си» Джонатана Хэда. Его обвиняют в клевете после репортажа о мошеннических схемах по отъему недвижимости у иностранцев в Таиланде.

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