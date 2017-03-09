СК не нашел оскорбления чувств верующих в акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ
Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих во время несанкционированной акции протеста в Исаакиевском соборе 28 января, сообщили в Главном следственном управлением СК по Петербургу.
Ранее полиция передала в ГСУ Следственного комитета по региону материалы поверки о возможном нарушении прав верующих во время акции в Исаакиевском соборе. Теперь эти материалы возвращены в полицию, сообщили представители СК.
« Материалы возвращены в полицию. На наш взгляд, там нет состава преступления», — сказал [старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу по связям со СМИ Сергей] Капитонов.
Проверить акцию противников передачи Исаакиевского собора РПЦ на предмет оскорбления чувств верующих 1 февраля потребовали депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга. Соответствующее обращение они направили главам Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.
Поводом для обращения в правоохранительные органы стала акция, проведенная в Исаакиевском соборе 28 января. Тогда около 30 активистов во время богослужения в соборе подняли листки бумаги с буквами, составив надпись «Музей — городу!». Акция не была согласована, однако полиция вмешиваться не стала.
Власти Санкт-Петербурга в конце декабря приняли решение о передаче Исаакиевского собора РПЦ в безвозмездное пользование. Передача собора, как сообщили в Минкультуры, будет означать фактическую ликвидацию существующего в нем музея.
Против передачи Исаакиевского собора РПЦ в Санкт-Петербурге прошли несколько массовых акций протеста, имевших статус встречи депутатов с избирателями. Заксобрание города приняло закон, приравнивающий встречи с избирателями к митингам, однако губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отказался его подписывать, потребовав доработать документ.