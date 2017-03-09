СК не нашел оскорбления чувств верующих в акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело об оскорблении чувств верующих во время несанкционированной акции протеста в Исаакиевском соборе 28 января, сообщили в Главном следственном управлением СК по Петербургу.

Ранее полиция передала в ГСУ Следственного комитета по региону материалы поверки о возможном нарушении прав верующих во время акции в Исаакиевском соборе. Теперь эти материалы возвращены в полицию, сообщили представители СК.