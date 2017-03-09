Россияне признали вину по делу о незаконном вывозе технологий из США
Россияне Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин признали вину по делу о незаконном экспорте технологий из США. Они согласились с доводами следствия по единственному предъявленному обвинению, сообщается в документах суда.
Ранее стало известно, что делу против Карпенко и Крутилина присвоен статус уголовного. Ожидается, что вердикт будет оглашен 11 апреля.
Карпенко и Крутилина задержали в октябре 2016 года. По версии следствия, они вместе с гражданином США Алексеем Барышевым, пытались вывезти в Россию микроэлектронику, которая подлежит обязательному учету. Для этого Карпенко и Крутилин сначала собирались экспортировать товар в Финляндию.