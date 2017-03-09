Прокуратура попросила приговорить участника теракта на Дубровке к 23 годам тюрьмы

Прокуратура запросила 23 года тюремного заключения для Хасана Закаева, обвиняемого в причастности к теракту в театральном центре на Дубровке в 2002 году.

По версии следствия, Закаев доставил в Москву взрывчатку, которую использовали террористы, захватившие заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство, пособничестве терроризму и причастности к захвату заложников, а также в хранении оружия. Он признался только в том, что перевозил оружие, но утверждает, что не знал, кому оно предназначалось.