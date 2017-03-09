Оперную певицу Марию Максакову уволили из академии имени Гнесиных

В то же время ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» со ссылками на источники в академии имени Гнесиных сообщают, что решение об увольнении Максаковой пока не принято. При собеседники агентств подтвердили, что Максакова уже длительное время не появляется в академии. В ближайшее время, добавили они, будет официально оформлен приказ о ее увольнении.

Когда мы попросили пояснить причину, в академии сказали: «А вы что, не знаете?» https://t.co/povFIG1jWA

Российская академия музыки имени Гнесиных уволила с должности старшего преподавателя оперную певицу Марию Максакову. Как рассказали в приемной ректора, это было сделано из-за систематических прогулов.

Мария Максакова-Игенбергс была депутатом Госдумы шестого созыва от «Единой России». После окончания полномочий осенью 2016 года она со своим мужем, депутатом от КПРФ Денисом Вороненковым уехала в Киев. Вороненков получил украинское гражданство.

В 2017 году Вороненков и Максакова выступили с жесткой критикой действий российских властей, в частности, во время присоединения Крыма. Максакова также рассказала, что избралась в Думу, имея гражданство Германии, о котором знали в «Единой России».