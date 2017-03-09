Начальник штаба Навального оспорил приговор по «микрофонному делу» в ЕСПЧ
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на приговор по «микрофонному делу». Об этом рассказала адвокат Ирина Хрунова.
По мнению Волкова, в России было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, так как на суде не были рассмотрены все аргументы и доказательства защиты. Помимо этого оппозиционер назвал судебное преследование политически мотивированным.
В августе 2016 года Волкова приговорили к штрафу 30 тысяч рублей за воспрепятствование работе журналиста. Оппозиционера признали виновным в том, что в 2015 году в Новосибирске он помешал журналисту «Лайф», который пытался вести съемку в штабе партии ПАРНАС. Волков свою вину отрицал.