Адвокат сообщил об ухудшении самочувствия Никиты Белых после возвращения из больницы в СИЗО

Самочувствие бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых ухудшилось после его возвращения в СИЗО «Лефортово» из больницы «Матросской тишины». Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

«Он вернулся в Лефортово около 23 февраля, я к нему попал только 7 марта, и могу констатировать, что он чувствует себя хуже», — цитирует его «Интерфакс».

По его словам, в больнице Белых не лечили, а лишь «провели обследование и поставили диагнозы». В конце февраля член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказывала, что бывший губернатор «прошел курс лечения», «доволен и говорит, что его самочувствие значительно улучшилось.