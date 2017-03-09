Адвокат сообщил об ухудшении самочувствия Никиты Белых после возвращения из больницы в СИЗО
Самочувствие бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых ухудшилось после его возвращения в СИЗО «Лефортово» из больницы «Матросской тишины». Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.
«Он вернулся в Лефортово около 23 февраля, я к нему попал только 7 марта, и могу констатировать, что он чувствует себя хуже», — цитирует его «Интерфакс».
По его словам, в больнице Белых не лечили, а лишь «провели обследование и поставили диагнозы». В конце февраля член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказывала, что бывший губернатор «прошел курс лечения», «доволен и говорит, что его самочувствие значительно улучшилось.
А.Грохотов также сообщил, что в настоящее время Н.Белых переданы лекарства для понижения давления и снижения уровня холестерина в крови. «Только сейчас удалось передать ему необходимые лекарства », — сказал он.