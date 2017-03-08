В Гватемале в результате пожара в детском доме погибли 19 человек

В Гватемале в результате пожара в детском доме погибли по меньшей мере 19 человек, более 20 пострадали. Об этом заявили представители местной пожарной службы.

Пожар произошел в приюте в городе Сан-Хосе-Пинула в 20 километрах от столицы. «Би-би-си» пишет, что 7 марта в учреждении произошли беспорядки, к подавлению которых привлекли полицию; около 60 воспитанников сбежали.

Связано ли возникновение пожара с событиями накануне, пока неизвестно.

Агентство Associated Press сообщает, что приют считался переполненным. Были сообщения о случаях насилия над воспитанниками, в том числе сексуального характера.