В Дагестане полицейский в ходе драки в кафе ранил троих сослуживцев из табельного оружия

В Дагестане в ночь на 7 марта сотрудник ДПС в ходе драки ранил из табельного оружия троих сослуживцев.

Все трое были госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает, пишет РИА Новости.

Представитель республиканского МВД сообщил «Интерфаксу», что конфликт произошел в кафе в Кизилюрте между сотрудниками Новолакского отдела ГИБДД. Издание «Кавполит» со ссылкой на источник писало, что инцидент произошел не в Кизилюрте, а в Новолаке.

По словам источника «Кавполита», между тремя сотрудниками отдела и их начальником завязалась драка, в ходе которой последнему сломали челюсть. После этого он достал табельное оружие и открыл по оппонентам огонь.

По информации «Кавполита», стрелявший был освобожден от должности указом министра внутренних дел Дагестана. «Интерфакс» сообщает, что решается вопрос о его увольнении.