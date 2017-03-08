В Белый дом перестали пускать британских туристов

Посольство Великобритании в Вашингтоне получило инструкции от Белого дома, согласно которым британским туристам не разрешается посещать резиденцию президента США с экскурсией.

На сайте Белого дома говорится, что иностранные туристы могут попасть на 45-минутную экскурсию в резиденцию президента США, обратившись в свое посольство. При этом в посольстве Великобритании в Вашингтоне утверждают, что Госдепартамент США сообщил британскому ведомству о невозможности организовать посещения Белого дома. В связи с чем связано такое решение, неизвестно.

При этом британским туристам, как и прежде, разрешено посещать Капитолий, где расположены Палата представителей и Сенат.

Об аналогичном запрете на посещение Белого дома для граждан других стран не сообщается.