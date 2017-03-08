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В Белый дом перестали пускать британских туристов

The Independent
10:09, 8 марта 2017
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Посольство Великобритании в Вашингтоне получило инструкции от Белого дома, согласно которым британским туристам не разрешается посещать резиденцию президента США с экскурсией.

На сайте Белого дома говорится, что иностранные туристы могут попасть на 45-минутную экскурсию в резиденцию президента США, обратившись в свое посольство. При этом в посольстве Великобритании в Вашингтоне утверждают, что Госдепартамент США сообщил британскому ведомству о невозможности организовать посещения Белого дома. В связи с чем связано такое решение, неизвестно.

При этом британским туристам, как и прежде, разрешено посещать Капитолий, где расположены Палата представителей и Сенат.

Об аналогичном запрете на посещение Белого дома для граждан других стран не сообщается.

Белый дом традиционно проводит экскурсии для всех желающих, на которые допускаются американцы и иностранцы после соответствующих проверок.
После инаугурации президента США Дональда Трампа в январе 2017 года проведение экскурсий было временно приостановлено. Они возобновились 7 марта, причем посетителей встретил сам президент США.
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