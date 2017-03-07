«Селфи Меркель с террористом»: беженец проиграл суд о фейковых новостях в фейсбуке
Cуд города Вюрцбурга в Германии отклонил иск беженца из Сирии Анаса Модамани, который требовал от компании Facebook удалять из соцсети фальшивые новости о нем с использованием его селфи с канцлером Ангелой Меркель.
Снимок был сделан в 2015 году, когда Меркель посетила в Берлине центр для содержания беженцев. Впоследствии в интернете (в том числе в фейсбуке) стали распространять фейковые новости о причастности Модамани к различным преступлениям; сообщения сопровождались его фотографией с канцлером ФРГ и утверждениями, что Меркель сделала селфи с террористом.
В частности, после терактов в Брюсселе в марте 2016 года праворадикальные ресурсы отождествляли Модамани с одним из смертников Наджимом Лашрави.
Angela Merkel Takes Selfie With Brussels Terrorist. Still wonder why Germany is flooded with rapefugees?#BanIslam pic.twitter.com/fYRPkOuAEK— Stop Islamization (@rally_texas) May 10, 2016
В декабре 2016 года утверждалось, что сириец вместе с другими беженцами пытался поджечь бездомного в берлинском метро.
«Как только случается происшествие, связанное с беженцами, его показывают как „образцового беженца Меркель“ и винят в этих преступлениях», — заявлял адвокат Модамани.
В компании Facebook утверждали, что для поиска и удаления всех фейковых новостей про сирийца потребовалась бы «чудо-машина, которая пока не изобретена», передает Deutsche Welle.