«Селфи Меркель с террористом»: беженец проиграл суд о фейковых новостях в фейсбуке

Cуд города Вюрцбурга в Германии отклонил иск беженца из Сирии Анаса Модамани, который требовал от компании Facebook удалять из соцсети фальшивые новости о нем с использованием его селфи с канцлером Ангелой Меркель.

Снимок был сделан в 2015 году, когда Меркель посетила в Берлине центр для содержания беженцев. Впоследствии в интернете (в том числе в фейсбуке) стали распространять фейковые новости о причастности Модамани к различным преступлениям; сообщения сопровождались его фотографией с канцлером ФРГ и утверждениями, что Меркель сделала селфи с террористом.

В частности, после терактов в Брюсселе в марте 2016 года праворадикальные ресурсы отождествляли Модамани с одним из смертников Наджимом Лашрави.

Angela Merkel Takes Selfie With Brussels Terrorist. Still wonder why Germany is flooded with rapefugees?#BanIslam pic.twitter.com/fYRPkOuAEK — Stop Islamization (@rally_texas) May 10, 2016

В декабре 2016 года утверждалось, что сириец вместе с другими беженцами пытался поджечь бездомного в берлинском метро.

«Как только случается происшествие, связанное с беженцами, его показывают как „образцового беженца Меркель“ и винят в этих преступлениях», — заявлял адвокат Модамани.

В компании Facebook утверждали, что для поиска и удаления всех фейковых новостей про сирийца потребовалась бы «чудо-машина, которая пока не изобретена», передает Deutsche Welle.