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«Селфи Меркель с террористом»: беженец проиграл суд о фейковых новостях в фейсбуке

Deutsche Welle
14:25, 7 марта 2017
Надежный источник

Cуд города Вюрцбурга в Германии отклонил иск беженца из Сирии Анаса Модамани, который требовал от компании Facebook удалять из соцсети фальшивые новости о нем с использованием его селфи с канцлером Ангелой Меркель.

Снимок был сделан в 2015 году, когда Меркель посетила в Берлине центр для содержания беженцев. Впоследствии в интернете (в том числе в фейсбуке) стали распространять фейковые новости о причастности Модамани к различным преступлениям; сообщения сопровождались его фотографией с канцлером ФРГ и утверждениями, что Меркель сделала селфи с террористом.

В частности, после терактов в Брюсселе в марте 2016 года праворадикальные ресурсы отождествляли Модамани с одним из смертников Наджимом Лашрави.

В декабре 2016 года утверждалось, что сириец вместе с другими беженцами пытался поджечь бездомного в берлинском метро.

«Как только случается происшествие, связанное с беженцами, его показывают как „образцового беженца Меркель“ и винят в этих преступлениях», — заявлял адвокат Модамани.

В компании Facebook утверждали, что для поиска и удаления всех фейковых новостей про сирийца потребовалась бы «чудо-машина, которая пока не изобретена», передает Deutsche Welle.

Facebook неоднократно упоминался в связи с распространением ложных новостей. В частности, высказывались предположения, что фейковые новости помогли Дональду Трампу победить на выборах президента США. Руководство соцсети пообещало начать борьбу с этим явлением, в частности, путем сотрудничества с профессиональными факт-чекерами.

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