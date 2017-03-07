Сбербанк начал обслуживать клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

Банку, заявили представители пресс-службы, потребовалось время для того, чтобы организовать прием паспортов ЛНР и ДНР после того, как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании этих документов.