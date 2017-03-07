Нацбанк Украины попросит ввести санкции против «дочки» Сбербанка из-за обслуживания в РФ клиентов с паспортами ЛНР и ДНР

Национальный банк Украины инициирует применение санкций к украинскому ПАО Сбербанк в случае подтверждения информации об обслуживании в российских отделениях Сбербанка клиентов с паспортами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вопрос о введении санкций будет поставлен перед Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Сбербанк должен прекратить работу на Украине.