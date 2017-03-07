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Чиновники спрогнозировали пятикратный рост населения Новой Москвы

Коммерсант
12:12, 7 марта 2017
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Население Новой Москвы к 2035 году увеличится до 1,6 миллиона человек. Такой прогноз, как стало известно «Коммерсанту», содержится в поправках к Генплану Москвы, подготовленных комитетом по архитектуре и градостроительству.

В настоящий момент на территории Новомосковского и Троицкого административных округов проживают 350 тысяч человек.

Количество жителей — базовый показатель, который используется при разработке остальной части Генплана, напоминает «Коммерсант».

По плану мэрии, пишет газета, жилье для увеличивающегося населения Новой Москвы должно строиться вслед за инфраструктурой. Так, к 2035 году на присоединенных территориях планируется построить около 110 новых школ, 300 детсадов, 30 поликлиник, 20 стационаров и 100 культурно-досуговых объектов.

Проект поправок в Генплан будет внесен в Мосгордуму в ближайшее время. Ожидается, пишет «Коммерсант», что проблем с принятием законопроекта Мосгордумой не возникнет.

Кроме того, планируются реставрация, «воссоздание» культурных объектов и «восстановление элементов застройки и ландшафта». Это может коснуться таких объектов, как Остафьево, Валуево, Михайловское, Зосимова Пустынь, Вороново, Красная Пахра.

Коммерсант
В 2012 году к Москве были присоединены 148 тысяч гектаров, ранее входивших в состав Московской области. Площадь Москвы после этого увеличилась в 2,4 раза.
На момент присоединения к Москве население Троицкого и Новомосковского административных округов составляло около 250 тысяч человек.
В феврале власти Москвы объявили о намерении снести в городе все пятиэтажки. Предполагается, что сносу будут подлежать около 8 тысяч домов площадью 25 миллионов квадратных метров, в которых проживают 1,6 миллиона человек. Реализация программы займет около 20 лет.
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