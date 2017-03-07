Чиновники спрогнозировали пятикратный рост населения Новой Москвы

Население Новой Москвы к 2035 году увеличится до 1,6 миллиона человек. Такой прогноз, как стало известно «Коммерсанту», содержится в поправках к Генплану Москвы, подготовленных комитетом по архитектуре и градостроительству.

В настоящий момент на территории Новомосковского и Троицкого административных округов проживают 350 тысяч человек.

Количество жителей — базовый показатель, который используется при разработке остальной части Генплана, напоминает «Коммерсант».

По плану мэрии, пишет газета, жилье для увеличивающегося населения Новой Москвы должно строиться вслед за инфраструктурой. Так, к 2035 году на присоединенных территориях планируется построить около 110 новых школ, 300 детсадов, 30 поликлиник, 20 стационаров и 100 культурно-досуговых объектов.

Проект поправок в Генплан будет внесен в Мосгордуму в ближайшее время. Ожидается, пишет «Коммерсант», что проблем с принятием законопроекта Мосгордумой не возникнет.